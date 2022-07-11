С сентября новый учебный год в Харькове начнется онлайн.

Об этом в эфире телемарафона сказал мэр города Игорь Терехов.

"С такой жестокостью, с которой бомбардируют и обстреливают наши школы, я сегодня понимаю, что нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме офлайн.

Мы готовимся с 1 сентября к онлайн-обучению, потому что обстрелы не прекращаются", - сказал он.

Напомним, министр науки и образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что местные власти сами будут решать, запускать детей в школы или учиться дистанционно.

Ранее мы писали, что школьники и студенты на временно оккупированных территориях смогут учиться дистанционно.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.