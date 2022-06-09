В следующем учебном году в Украине учеников не будут отчислять из-за непосещения занятий офлайн, то есть из-за прогулов.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, многие родители просят вернуть обычное офлайн-обучение, поскольку за время пандемии и войны дети лишены социализации, привычного для них общения со сверстниками, а также потеряли связь с учителями.

Но Минобразования выделяет в качестве приоритета безопасность.

"Очный учебный процесс начнем только там, где будут подтверждены учреждения, имеющие укрытия, защитные сооружения по полной безопасности ребенка… Ни один ребенок не будет отчислен из учебного заведения, если он не присоединится к очному процессу из-за сомнений родителей относительно безопасности", – заявил министр.

При этом Шкарлет не пояснил, как будут поступать в случае, если школа в Украине откроется оффлайн, а ее ученики будут находится за пределами Украины как беженцы. Смогут ли они продолжать в таком случае обучение онлайн.

Об этой и других проблемах образования подробно рассказывала "Страна".

Также отметим, что Шкарлет сообщил, что местные власти сами будут решать, запускать детей в школы или учиться дистанционно.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.