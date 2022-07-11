Удары по Часов Яру в Донецкой области, в результате которых погибли более 18 человек, могут быть частью попыток "отрезать" Бахмут с запада.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

Эксперты организации сообщают, что Россия усилила артиллерийские и ракетные обстрелы на западе от Бахмута.

"Российские силы нанесли ракетный удар по жилому массиву в Часов Яре. Ранее 9 июля российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Часов Яре, что позволяет предположить, что они нацелены на транспортную инфраструктуру вокруг Бахмута", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска также обстреляли Курдюмовку и Шумы, расположенные в 25 км к юго-западу от Бахмута вблизи важных дорог, ведущих в город.

"Российские силы, вероятно, стремятся изолировать Бахмут от украинских путей сообщения на запад и юг", - сообщают в институте.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются проводить штурмы в Донецкой области.

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Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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