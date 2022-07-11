Число погибших из-за удара по пятиэтажке в Часов Яре в Донецкой области возросла до 18 человек. Спасти удалось шестерых. Еще 22 человека, в том числе и ребенок, могут находиться под завалами.

Об этом сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели разобрали уже 137 тонн руин, работы продолжаются.

Напомним, по Часовому Яру вчера ударили "Искандерами", две ракеты поразили жилую пятиэтажку, куда попали еще две - неизвестно.

Также сообщалось, что Зеленский пообещал найти и наказать виновных в гибели людей в Часов Яре.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.