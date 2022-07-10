В Кривом Роге погибла 20-летняя украинка Дарья Курдель, многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам.

Трагедия случилась утром 9 июля во время обстрела микрорайона Ингулец. В момент обстрела Дарья вместе с отцом тренировались на спортивной площадке.

Дарья скончалась в реанимационном отделении, ее отец остается под наблюдением медиков.

Ранее мы также писали, что в боях под Донецком погиб известный украинский спортсмен - борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал главе МОК, сколько украинских спортсменов погибли и попали в плен.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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