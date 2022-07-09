В боях под Донецком погиб очередной известный украинский спортсмен - борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Об этом сообщил олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк у себя в Facebook.

"Лично знаком был с Игорем! Мы сверстники, и много совместных соревнований провели вместе в свое время", - пишет Беленюк.

Ранее Владимир Зеленский рассказал главе МОК, сколько украинских спортсменов погибли и попали в плен.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.