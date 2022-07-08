Белорусские добровольцы Василий Парфенков (позывной Сябро) и Вадим Шатров (позывной Папик) официально числятся пропавшими без вести, но, скорее всего, погибли в бою под Лисичанском.

Об этом говорится в официальном заявлении полка имени Кастуся Калиновского.

Также сообщается, что еще один белорус – Василий Худовик (Атом) – в том же бою получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее "Страна" сообщала, что в упомянутом бою погиб комбат белорусского батальона "Волат" Иван Марчук (Брест).

Также мы писали, что в конце мая погиб командир роты белорусского батальона имени Кастуся Калиновского "Волат" по имени Павел.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.