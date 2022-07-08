Журналисты российской ВВС и "Медиазоны" установили имена 4515 погибших на войне в Украине российских военных. При этом авторы расследования считают, что реальные цифры захороненных военных, как минимум, на 40-60% больше.

Расследование основывается на публикациях из открытых источников.

Сообщается, что из этих погибших каждый пятый служил в ВДВ, еще около 17% погибших — офицеры.

Установлены личности четырех погибших генералов, 21 полковника, 54 подполковников, 126 майоров и 568 младших офицеров.

По мнению экспертов, потеря таких специалистов может повлиять на эффективность российских подразделений, ведущих бои на территории Украины.

Добровольцы остаются "самой быстрорастущей" категорией потерь: каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев. Среди них немало людей старше 45 лет.

При этом далеко не о всех погибших в РФ сообщают публично. Каждую неделю на кладбищах в разных городах журналисты обнаруживают свежие могилы российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений журналисты предполагают, что уже захороненных военных в РФ на 40-60% больше, чем в этом расследовании. Не говоря уже о реальных потерях.

Также "грузы 200" с российскими военными продолжают доставлять не только в регионы России, но и в страны бывшего СССР. В частности, в Кыргызстан, Таджикистан, Молдову, Южную Осетию.

Отметим, что Минобороны РФ не называло число погибших в ходе войны против Украины с конца марта — тогда ведомство заявило о гибели 1351 человека.

Власти Украины утверждают, что число погибших россиян превышает 35 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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