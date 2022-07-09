Более трех тысяч украинских спортсменов ушли на фронт, 98 из них погибли, 21 попал в плен.

Такую статистику привел министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью изданию "Украинские новости".

По словам Гутцайта, среди украинских спортсменов есть чемпионы Украины, Европы и мира.

Кроме того из-за войны повреждены или полностью уничтожены 111 спортивных объектов.

"Но мы понимаем, что каждый день эта цифра может изменяться. Ущерб ориентировочно составляет более 160 млн долларов. Больше всего пострадала инфраструктура в Луганской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черниговской областях. Там, где были активные военные действия", - сказал чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что в боях под Донецком погиб очередной известный украинский спортсмен - борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.