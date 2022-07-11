Американский Институт изучения война в ночь с 10 на 11 июля опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 10 июля российские силы провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска вблизи границы Харьковской и Донецкой областей.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

Также россияне вчера продолжали наносить артиллерийские удары в районе Северска, но наземных ударов в этом районе не предпринимали.

Кроме того, российские силы усилили артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, но подтвержденных наземных ударов в районе города 10 июля не проводили.

Помимо этого, войска РФ провели ограниченную наземную атаку севернее Донецка 10 июля. Они также продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по Харькову и окрестным населенным пунктам.

Вчера российские войска наносили авиационные, артиллерийские и ракетные удары на южном направлении, пишет Инстиут.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.