В Харькове в результате ракетного удара разрушено депо метрополитена, повреждены также предприятия города.

Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

По данным полиции, помещение депо метрополитена разрушено частично.

Ночью по Харькову нанесли два ракетных удара - в 23:00 и после 2 часов ночи, сообщил губернатор области Олег Синегубов.

Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено трёхэтажное здание и автомобили.

Предварительно - без жертв и пострадавших.

В области из-за обстрелов пострадали и были госпитализированы двое жителей Чугуевского района.

Продолжались бои на линии столкновения, противник пытался неудачно наступать в направлении Курульки.

В Харьковской областной прокуратуре уточняют, что из-за ночного обстрела повреждено предприятие в Основянском районе Харькова и помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.

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