В ночь с 12 на 13 июля американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что в течение прошлых суток российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Также россияне вчера продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и ​​Авдеевке.

Кроме того, российские силы провели несколько безуспешных наземных атак на Дементьевку в Харьковской области, которые, вероятно, были направлены на то, чтобы сорвать продолжающиеся украинские контратаки из Прудянки на север в сторону российских позиций в Цуповке.

Кроме того, ссылаясь на российские и украинские источники Институт сообщает, что 10 июля в результате украинских ударов в Херсоне погибло несколько российских офицеров.

Также сообщается, что украинские силы продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на южном направлении.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.