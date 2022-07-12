Американский Институт изучения войны в ночь на 12 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне продолжают наступать в районе Славянска, а ВСУ наносят удары на юге страны.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Так, по данным экспертов организации, российские войска вчера провели ограниченные и безуспешные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к западу от Донецка. Также россияне продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута.

Кроме того, войска РФ првели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова. Также они продолжали сосредотачиваться на оборонительных операциях на юге Украины.

Украинские силы, в свою очередь, продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов и командным пунктам в Херсоне и Запорожской области.

Кроме того, Институт отмечает, что Александр Лукашенко, вероятно, продолжит разрешать России доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку президенту России Владимиру Путину, не рискуя последствиями прямого военного вмешательства Минска.

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