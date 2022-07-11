Сумма пожертвований украинцев на армию в июне сократилась в 16 раз по сравнению с мартом.

Как gbitn Опендатабот, ссылаясь на данные Нацбанка, в июне граждане Украины перечислили на потребности армии всего 0,5 млрд гривен.

В то же время за март она составляла 8,1 млрд гривен, а всего за 4 с лишним месяца после начала войны украинцы перевели в поддержку армии 19,6 млрд гривен.

Издание объясняет уменьшение финансовой поддержки армии усталостью украинцев от войны, общим уменьшением доходов, а также перечислениями на другие волонтерские или государственные инициативы в помощь армии.

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