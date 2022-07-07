Национальный банк Украины заявил о резком сокращении золотовалютных резервов в июне - сразу на 9%, до 22 756,9 миллионов долларов США. Об этом говорится на сайте НБУ.

Сказались продажи доллара на валютном рынке.

Нацбанк продал на валютном рынке $3 987,3 млн, и выкупил в резервы – $31 млн. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня отрицательное и составляет $3 956,3 млн.

"Значительные объемы продаж валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом", - сообщают в НБУ.

Поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами.

Ранее "Страна" писала, что глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил об угрозе гиперинфляции в Украине из-за огромной эмиссии гривны, при помощи которой с начала войны финансируется дефицит бюджета. Сказывается активная работа "печатного станка", который Нацбанк включил после начала полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, что Национальный банк откажется от фиксирования курса гривны по отношению к доллару после возврата налогов на импорт.