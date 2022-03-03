Национальный банк Украины, учитывая нынешнее положение страны, принял решение оставить учетную ставку неизменной - на уровне 10%.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк остается преданным режиму инфляционного таргетирования. В то же время сейчас из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков", – говорится в заявлении Нацбанка.

Учитывая это, НБУ отложил принятие решения относительно размера учетной ставки. При нормализации ситуации НБУ возобновит заседание Правления по монетарным вопросам с принятием решений по учетной ставке и публикацию Инфляционного отчета по макроэкономическому прогнозу.

НБУ будет применять ключевую ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и достижения цели по инфляции, когда каналы монетарной трансмиссии возобновят функционирование и появится возможность с приемлемой вероятностью просчитать эффекты от монетарных решений на горизонте политики...", - заявили в Нацбанке.

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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