Анализируем 138-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 11 июля

Генштаб утром сообщал штурмовых действиях противника в районе Краснополья к северу от Славянска. Другой информации, кроме как по обстрелам, не звучало.

Со стороны "ДНР" заявлений по этому району сегодня было значительно больше.

Противник опубликовал видео с Голубых озер под Лиманом в районе села Щурово. Также "ЛДНР" и российские военные телеграм-каналы заявили о захвате Богородичного, за которое много недель шли тяжелые бои.

Богородичное - одна из важных точек укрепрайона ВСУ к северу от Славянска - оно находится на возвышенности и с нее простреливается вся территория к северу от Славянска. Правда, потерю села Украина не подтверждает. В сводках Генштаба говорилось лишь об обстрелах села.

Со стороны Северска российские войска, судя по публикуемым видео, находятся в районе Григоровки - в шести километрах от Северска по прямой и в 10 - если ехать по дороге.

Генштаб также сообщает, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Это крайне широкий театр военных действий. В "ДНР" сегодня заявили, что к востоку от Бахмута захватили Владимировку и Триполье (что тоже пока Украиной не подтверждается). Это прямо на подходах к Соледару.

Бахмута непосредственно касается и мощный обстрел города Часов Яр, где погиб 31 человек. Это может быть частью попыток "отрезать" Бахмут с запада, сообщают в Американском институте изучения войны.

"Российские силы нанесли ракетный удар по жилому массиву Часов Яр. Ранее 9 июля российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Часов Яре, что позволяет предположить, что они нацелены на транспортную инфраструктуру вокруг Бахмута", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска также обстреляли Курдюмовку и Шумы, расположенные в 25 км к юго-западу от Бахмута вблизи важных дорог, ведущих в город.

"Российские силы, вероятно, стремятся изолировать Бахмут от украинских путей сообщения на запад и юг", - сообщают в институте.

Актуальным остается вопрос фронтовых потерь и восстановления личного состава.

В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них – в плену, заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Министр обороны Резников вчера в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина, как и Россия несет большие потери на фронте, и их нужно пополнять.

Харьков, Одесса, Часов Яр. Обстрелы 11 июля

Продолжаются мощные обстрелы Харькова. Сегодня ночью военные РФ ударили по городу тремя ракетами.

Одна из них частично разрушила шестиэтажный дом в Основянском районе (на фото ниже), вторая попала в складское помещение там же. Третий снаряд попал в здание школы в Слободском районе.

Из дома после удара эвакуировали 86-летнюю женщину. На фото видно, что один подъезд полностью разрушен.

Харьков после ракетного удара ночью 11 июля

А это последствия попадания в школу в Харькове.

Школа в Харькове после удара ракеты 11 июля

Спасатели опубликовали видео с места ночного "прилета". На нем видно, как сотрудники ГСЧС выводят из дома жильцов, к ним походят медики "скорой помощи".

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, от ракетного удара пострадал 31 человек. Среди них двое детей - 4 и 16 лет. Все пострадавшие доставлены в больницы города.

Три человека в результате удара погибли.

Утром по городу снова был мощный прилет, после которого жители города наблюдали столб дыма.

Губернатор области Олег Синегубов сообщил, что войска РФ нанесли удар из ракетных систем залпового огня и призвал жителей не покидать укрытия без надобности.

Вот фото после обстрела.

Харьков после обстрела 11 июля

Стало известно, что двое из погибших - отец и сын. Одна из ракет российского "Урагана" уничтожила автомобиль, в котором находился 50-летний мужчина и его 17-летний сын. Семья ехала мимо шиномонтажа, когда произошел удар.

По данным местных СМИ, они ехали по делам - собирали документы для поступления парня в ВУЗ.

По Одесской области сегодня военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам.

Есть попадание по жилому дому, ударной волной повреждены еще несколько домов, рассказала начальник объединенного координационного центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По данным замглавы ОП Кирилла Тимошенко, ракеты выпустили с самолетов Су-27, Су-30 и Су-35

В Часов Яре Донецкой области сегодня продолжили разбирать завалы после вчерашнего удара, который уничтожил жилую пятиэтажку и повредил еще одну.

По состоянию на вечер 11 июля количество погибших выросло до 31 человека. Из-под завалов удалось спасти 9 человек. Работы продолжаются. Спасатели разобрали около 72% завалов на месте удара.

Аварийно-спасательные работы на месте удара в Часов Яре

В Минобороны РФ сегодня заявили, что ракетный удар по Часов Яру был "уничтожением пункта временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ".

Также в РФ заявили, что в результате удара уничтожено "более трехсот националистов". Украина это опровергает и заявляет, что били по жилой многоэтажке. При этом ранее сообщалось, что из четырех ракет "Искандер" по дому попали две.

Куда ушли остальные и были ли они сбиты - не сообщается.

Чего ждать от новых "Хаймарсов"?

Как известно, на прошлой неделе США согласовали передачу Киеву еще четырех ракетных систем Himars. Итого на фронте их будет 13 (на днях о наличии девяти таких установок заявлял секретарь СНБО Данилов).

Отзывы о новой системе у украинских военных, да и в США, крайне положительные. Заявленные характеристики - нанесение высокоточных ударов на расстояния до 80 километров - похоже подтверждаются: в тылу россиян стали гораздо чаще взрываться военные склады и другие объекты.

Доподлинно неизвестно, в каких случаях работают "Хаймарсы", а в каких "Точки-У" или другие РСЗО. В российских телеграм-каналах пишут о том, что ВСУ применяют комбинированную тактику: сначала делают по цели два залпа "Ураганом", чтобы разрядить вражескую ПВО. А после этого следует залп более дорогими и точными ракетами Himars.

Кроме того, судя по многочисленным намекам украинских чиновников, целеуказания для "Хаймарсов" дает спутниковая разведка США.

Таким образом это оружие действительно уже оказывает влияние на фронт. И это признают уже и российские военкоры, заявляя, что удары "Хаймарсы" наносят на "центры принятия решений" (то есть, видимо, по штабам). Также отмечает точность и "кучность" попадания американских ракет, в отличие от РСЗО советского производства, которые разлетаются "веером".

Министр обороны Резников заявил в интервью WSJ, что Украина "прошла тест", используя "Хаймарсы" по тылам противника, но теперь нужно расширять поставки. Поскольку с нынешним небольшим количеством установок по-серьезному фронт противника не взломать (война не сводится к ударам по вражеской логистике, штабам и снабжению).

Резников сказал прямо, что "Хаймарсов" не хватает, потому что "война идет жестокая". "Нам нужно больше и нужно срочно". Кроме того Украина требует предоставить более дальнобойные ракеты к "Хаймарсам", которые США поставлять отказываются (речь о снарядах дальностью 300 километров, но их поставки американцы пока не подтверждают).

Насколько больше - точно сказать нельзя, но явно речь идет о многократном умножении того, что дают сейчас. Поскольку старых систем РСЗО в украинской армии на момент начала войны были десятки. Учитывая протяженность фронта, 13 "Хаймарсов" будет по-прежнему недостаточно, чтобы переломить ситуацию в целом.

Тем более, что скорее всего россияне начнут предпринимать действия по маскировке и рассредоточению своих складов, что в перспективе снизит эффективность американских систем. Также к ним будет подстраиваться и российская система ПВО, учась сбивать американские ракеты.

Кроме того, небольшое количество "Хаймарсов" позволяет россиянам открыть на них охоту, вычисляя и уничтожая их. И потеря даже нескольких таких систем, с учетом их общего числа в 13 штук может стать болезненным ударом.

Собственно, с увеличением поставок РСЗО и другого современного вооружения связаны дальнейшие планы ВСУ, включая наступление на Херсон, о котором много говорится в последнее время. Детальнее о его перспективах мы рассказывали здесь.

"Северный поток" больше не течет. Прогнозы и перспективы

Сегодня власти Украины заговорили о том, что мир "устал" от войны. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко - в контексте решения Германии о блокировке пакета помощи от Евросоюза на 9 млрд евро.

Министр заявил, что среди стран ЕС нет единого мнения по этому пакету. То есть, Марченко фактически подтвердил информацию итальянских СМИ о том, что Берлин блокирует этот пакет.

"Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно. Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали. Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", - заявил Марченко.

Особенно на газ. "Северный поток-1" сегодня утром остановится на плановое обслуживание. По графику оно должно продлиться до утра 21 июля, сообщили в "Газпроме". Перед выходом на ремонт Россия снизила транзит по трубопроводу до 40% от пропускной способности.

Остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" подтвердило Федеральное сетевое агентство Германии. Немцы опасаются, что поставки газа могут не возобновиться и после окончания "планового обслуживания".

В таких условиях Запад пошел на беспрецедентный шаг - сделал исключение из антироссийских санкций, чтоб Канада смогла вернула Германии отремонтированную турбину для газопровода (что было формальной причиной для Москвы снизить поставки газа). Решение уже поддержали США. Украина же жестко осудила и даже вызвала в МИД для объяснений канадского посла.

Но вернется ли ситуация в прежнее русло даже после поставки турбины, неизвестно. Германия и Франция уже готовятся к "кошмарному сценарию" в случае полного прекращения поставок.

Об этом со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра финансов Франции Бруно Ле Мэра сообщило немецкое издание Focus. "На Западе опасаются, что Россия может использовать запланированные работы как предлог для прекращения поставок природного газа в Германию по «Северному потоку-1». Это стоило бы нашей стране 70 процентов импорта российского газа одним махом", – пишет издание.

В общем, РФ, судя по всему, взяла курс на создание дефицита газа в Германии. И на уступки пойдет лишь после каких-то шагов Берлина по снятию санкций или остановке поддержки Украины (и здесь очень знаковое совпадение с отказом Германии выделять Киеву 9 миллиардов евро).

То есть у немцев по есть два варианта действий - идти на компромисс с Москвой или же приготовиться к крайне тяжелому для германской экономики росту газовых цен и дефициту газа, что чревато крахом целых отраслей ведущей экономики Евросоюза.

Впрочем, для части германских элит, а также США и Британии, это выглядит как возможность снять зависимость Берлина от российского газа. Пусть и ценой падения экономических показателей и ухудшения жизни немцев. Чья позиция в итоге победит - будем наблюдать.

Но констатируем, что из всех стран "Большой семерки", Германия пока ведет себя наиболее сдержанно в отношении России.

При этом, если посмотреть за пределы G7, то там вообще сложно найти антироссийский дискурс. Об этом с сожалением пишет представитель Евросоюза Жозепп Боррель, побывавший на саммите "Большой двадцатки".

"Когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого. Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну; другие жалуются на "двойные стандарты" или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией", — описал Боррель позицию в G20.

По его словам, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это может поставить под угрозу их геополитические интересы.

Почему Ахметов отдает телеканалы

Главная политическая новость сегодняшнего дня внутри Украины - отказ крупнейшего украинского предпринимателя Рината Ахметова от всех своих медиа-активов в пользу государства (включая самый популярный в стране телеканал "Украина").

"На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - говорится в сообщении.

Ринат Ахметов назвал это решение вынужденным и связанным со вступлением в силу закона об олигархах.

Однако, это причина, очевидно, далеко не единственная.

Главный момент в другом - в условиях войны в Украине почти полностью исчезла публичная политика (экспериментировать здесь рискует лишь Порошенко и то не особо активно), а медиа перестали быть инструментом влияния на власть, зажатые военной цензурой и формируемой единым "телемарафоном" повесткой.

Более-менее свободно могут себя чувствовать лишь завязанные на западные структуры медиа. И то в определённых рамках.

Но олигархическим СМИ этого не дано. И в былые времена они были в целом лояльны власти, чтоб не создавать проблем собственнику (за редкими исключениями вроде медийной противостояния Ахметова с Зеленским в прошлом году или же атаки медиа Коломойского на Порошенко накануне выборов президента в 2019 году), а во время войны разговор власти с олигархами, если те начнут вести свою отдельную медийную линию, будет и вовсе коротким.

Поэтому для крупного бизнеса владение медиа превращается из актива в пассив как минимум на время войны, а возможно и далее.

Потому что:

1. Есть постоянный риск нарваться на конфликт с властью из-за неправильно сказанного слова. При том что влияние медиа на политическую повестку минимально, а информполитика на телеканалах подконтрольна сейчас власти, а не собственнику.

2. Риск попасть в реестр олигархов.

3. Медиа нужно дотировать на солидные суммы, а с деньгами у всех сейчас плохо. Поэтому логично предложить государству забрать это проблемное хозяйство. Тем более, если редакционная политика и так полностью находится в русле "генеральной линии президента". Тогда в чем смысл содержать телеканалы далее? Пусть их забирает государство.

Правда, вопрос есть ли у государства деньги его содержать.

Но очевидно, что украинская политика серьезно меняется. В ней все меньше конкуренции и традиционной межклановой "борьбы всех со всеми". А все больше идет концентрация власти вокруг президента, который становится единственным центром принятия решений. Сейчас это объясняется военной необходимостью. Но не факт, что тренд не сохранится и после войны.