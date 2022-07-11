Украинские военные готовятся к освобождению оккупированного юга страны. Сейчас идет работа по поражению пунктов командования, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

"Ситуация в южном регионе остается стабильно напряженной. Продвижение наших войск происходит, оно медленное, но уверенное. Провозглашение наших успехов будет, как только они будут закреплены. Основное достижение сейчас - поражение командных пунктов и логистических центров, складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Есть достижения по попаданию по военной технике, которая находится непосредственно на позициях вдоль линии столкновения", - сообщила она.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким и министр обороны Алексей Резников заявили о команде Зеленского освобождать юг Украины.

А советник главы ОВА заявил, что российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне.

При этом на днях в Херсоне действительно зафиксировали пожар на российском складе боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.