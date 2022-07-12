Город Славянск (Донецкая область), находящийся в 10 км от линии фронта, обстреливают уже не только из РСЗО, но и из обычной артиллерии.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в эфире телемарафона.

По его словам, в результате последнего обстрела ночью есть один раненый.

Лях считает, что ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии, поскольку поставки только заменяют технику, которая выходит из строя.

"Но я уверен, что ситуация изменится", - добавил он.

Мэр Славянска сообщил, что в городе есть проблема с водой - централизованный водопровод не работает уже больше месяца. Но ситуацию решают за счет подвоза воды и скважин.

По словам Ляха, возможность выезда из города существует, поэтому эвакуация продолжается. На данный момент в городе остается 22 тысячи человек (по данным на 2021 год население Славянска составляло 107 тысяч).

Напомним, минувшей ночью россияне ударили по Славянску. Из-за обстрела ранена женщина. Также в городе повреждено несколько частных домов.

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