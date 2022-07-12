Утром во вторник, 12 июля, Генштаб ВСУ опубликовал аткуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что ВСУ отбили штурмы противника на Славянском направлении - в районах Мазановки, Ивановки и Долины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Также к северу от Харькова было новое движение на Дементиевку, которое ВСУ отбили.

О судьбе Богородичного, о захвате которого заявляли вчера в "ДНР", в сводке ничего не говорится.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Также противник пытался улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Враг оказывает систематическое огневое воздействие по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. С целью сковывания действий наших войск противник вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Лупарево, Новая Заря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Покровское, Украинка и Прибужское. Нанес авиационные удары недалеко от Заречного.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.