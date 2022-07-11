Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 июля. Противник продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса и Харьковщины.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках оцепления группировки сил обороны в Донецкой области, удержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей и показывать свое присутствие применением артиллерии. Враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к границе. Совершал обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков Харькова, Базалиевки, Петровки, Русских Тишков, Коробочкино, Слатино, Прудянки, Нового, Рубежного, Благодатного, Кутузовки, Золочева, Русской Лозовой. Нанес удары с вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последнего вел воздушную разведку БПЛА.

На Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии у Дибровно, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Курульки, Черкасского, Краснополья, Маяка и Новониколаевки. Нанес авиаудар вблизи Богородичного. В направлении Краснополья ВСУ отразили очередной вражеский штурм и свели все попытки оккупантов продвинуться на нет.

На Краматорском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреляли из ствольной артиллерии Северск, Закотное, Серебрянку, Григорьевку, Белогоровку, Верхнекаменское, Спорное, Звановку, Выемку и Ивано-Дарьевку. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по Часову Яру, Берестовому, Покровскому, Соледару, Зайцеву, Вершинам, Новолуганскому, Клещиевке, Кодеме и Нью-Йорку. Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из артиллерии разных калибров по Авдеевке, Карловке, Невельскому, Марьинке, Серебряному, Новомихайловке, Владимировке, Павловке, Угледару, Перестройке, Большой Новоселке, Белогорью, Полтавке, Малиновке, Гуляйполю, Железнодорожному, Загорному, Гуляйпольскому, Малой Токмачке, Новоданиловке, Орехову, Жеребянке и Каменскому. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы. Снова, можно уже сказать, традиционно, ВСУ заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Продолжает огневое влияние для сковывания действий наших войск. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в Осокоровке, Добрянке, Ольгино, Большой Костромке, Карьерном, Белой Кринице, Зеленом Гае, Калиновке, Белогорке, Киселевке, Любомировке, Кобзарцах, Красной Долине, Партизанском, Заре, Посад-Покровском, Украинке и Прибужском.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам противник продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.