Минувшей ночью россияне ударили по Славянску. Из-за обстрела ранена женщина. Также в городе повреждено несколько частных домов.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в видеообращении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне уже достают до Славянска своими РСЗО, поэтому в городе ежедневно есть погибшие и раненные.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.