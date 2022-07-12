Власти США работают над включением задержанных в июне под Харьковом американцев Александера Дрюке и Энди Уинха в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, бывший американский военнослужащий Александер Дрюке в настоящий момент находится в контакте как со своей семьей, так и с представителями Госдепартамента США. В ходе очередного телефонного разговора с родственниками он, в частности, выразил надежду на то, что власти США в настоящий момент занимаются его освобождением.

По информации тети американца Дайэны Шоу, представители американских властей сейчас работают над тем, чтобы включить как Дрюке, так и Уинха в список лиц, о дальнейшей судьбе которых с российской стороной могут вестись переговоры, в том числе касающиеся их освобождения.

При этом, по данным родственников, сейчас любые потенциальное переговоры осложняются тем, что американцы находятся на территории "ДНР", которую Вашингтон не признает и где в связи с этим нет американского дипломатического присутствия.

В свою очередь в Госдепартаменте газете заявили, что находятся в контакте с "украинскими и российскими властями" относительно задержанных американцев.

"Мы стремимся узнать как можно больше и находимся в контакте с семьями", - сообщили в ведомстве.

Ранее "Страна" публиковала фото 39-летнего Дрюке и 27-летнего Хьюна из Алабамы, попавших в плен к россиянам в Украине.

Также мы писали, что после их попадания в плен Белый дом призвал американских граждан не воевать в Украине.