В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них - в плену, заявил "Суспильному" уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"У нашего колл-центра есть ориентировочно 7200 человек", - сказал он.

Котенко добавил, что большинство из пропавших военных - в плену. В частности, он привел в пример военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории РФ.

"Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие - живы", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.