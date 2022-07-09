Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека", цель которого - создать базу ДНК в Украине.

Оговаривается создание Электронного реестра геномной информации человека, держателем которого станет МВД. Сведения из реестра являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат обнародованию. Они используются при идентификации преступников, пропавших без вести, неопознанных тел и тд.

Предусмотрена как добровольная (платная), так и обязательная (за счет бюджета) государственная регистрация геномной информации. Последняя касается лиц, совершивших общественно-опасные деяния или преступления.

Ранее мы писали, в органы Нацполиции с начала войны в Украине 24 февраля было подано 9 030 заявлений о пропавших без вести. По части этих заявлений судьба пропавших была установлена, но 6 793 человека все еще находятся в розыске.

Кроме того, медики также объяснили, для чего родственникам убитых и пропавших украинцев сдавать биообразцы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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