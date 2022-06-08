В результате российской агрессии в Украине были убиты тысячи украинцев. Многие считаются пропавшими без вести или были захвачены в плен.

В таких случаях родственникам этих людей рекомендуется вместе с заявлением в полицию про факт исчезновения человека сдавать биологические образцы.

Соответствующую рекомендацию на своей странице в Facebook публикует Минздрав.

Собирать образцы необходимо для вывода ДНК-профиля и последующего сравнения с имеющимися в единой базе данных. В настоящее время на территории Украины образцы ДНК отбираются у биологических родителей или детей пропавшего человека. Для того чтобы сдать биологические образцы, родственникам нужно иметь с собой паспорт, для ребенка – свидетельство о рождении.

Обычно у живых людей отбирают образцы крови, слюны и эпителий из полости рта. Взять образцы могут непосредственно в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению процессуально уполномоченного лица, т.е. следователя или по поручению суда.

Далее эти образцы направляются в отделение судебно-медицинской экспертизы. Уже там выделяется ДНК-профиль. У умерших образцы отбираются в отделе экспертизы трупов. Это может быть биологический материал: кровь, мягкие ткани, отдельные кости и их фрагменты.

Сравнение ДНК-профилей происходит в несколько этапов:



• ДНК-карта направляется в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Там ее добавляют в базу централизованного учета генетических признаков человека под уникальным идентификатором. Его присваивают и при регистрации неустановленных лиц. После этого устанавливаются генетические признаки родственников погибших, пропавших и неопознанных лиц. Для этого в каждом управлении полиции уже созданы рабочие группы, принимающие заявления.

• Для поиска пропавших без вести лицо должно самостоятельно обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Далее следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК профиля. После этого ДНК-профиль родственника также отправляется в централизованный автоматизированный учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме проводится сравнение ДНК-профилей потерпевшего и родственников.

Проведение судебно-медицинской экспертизы может длиться до месяца. При выявлении совпадений об этом информируется орган, который назначил экспертизу и проводится досудебное расследование. Далее следует информирование родственников.

Ранее мы сообщали, что полиция до сих пор не установила личности более 200 убитых российскими оккупантами мирных жителей Киевской области. Всего нашли 1300 тел.

Кроме того, "Страна" писала, что в Украину направится группа судмедэкспертов Международного уголовного суда (МУС) для расследования военных преступлений, которые были совершены российскими оккупантами.