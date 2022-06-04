В Киевской области до сих пор не смогли опознать 200 тел, найденных после оккупации РФ
Полиция до сих пор не установила личности более 200 убитых российскими оккупантами мирных жителей Киевской области. Всего нашли 1300 тел.
Об этом сообщили в МВД.
"Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят на Киевщине. По состоянию на сейчас эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы. При этом личности более двух сотен погибших не установлены", - отметили в ведомстве.
Как отметил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, эксгумация проводится ежедневно, фиксируются военные преступления российских оккупантов.
Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.
Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".
Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".
В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.