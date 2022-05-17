Пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова сделал несколько заявлений относительно Украины на сегодняшней пресс-конференции, сообщают российские СМИ.

Песков заявил, что Путин "знает, куда ведет страну", а Россия пыталась наладить диалог с Западом.

"Мы пытались докричаться до коллективного Запада, предлагали новые принципы безопасности, но нас не слушали", - заявил он.

Также он сказал, что Запад готов на все, чтобы не дать России развиваться, но страна "сдюжит" это противостояние.

Также он заявил, что украинцы - "талантливые, мирные люди, родственный России народ", но их очень долго "оболванивали".

Когда Пескова спросили о критике Кадырова в его адрес, пресс-секретарь Путина заявил, что "мы делаем это по-дружески, мы в очень добрых отношениях".

События в Буче, по словам Пескова, "мастерски, кровожадно сделанная инсценировка" при участии "западных специалистов".

Также Песков ответил на вопрос о перспективах войны: "любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где голос России будут слышать".

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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