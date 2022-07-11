Прошедшие сутки на фронте прошли без крупных территориальных достижений армии РФ. 10 июля российские артобстрелы продолжались в северном секторе Донбасса.

Об этом сообщает британская разведка.

Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российские оборонительные рубежи на северо-востоке Херсонщины, также, вероятно, без территориального прироста.

Разведка пишет, что одной из самых разрушительных проблем минобороны РФ является отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях.

Ссылаясь на "русскоязычное информационное агентство, базирующееся в дальневосточном районе озера Байкал" разведка упоминает видео, в котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа обращаются к местному политику с просьбой вернуть их мужей домой со службы в Украине.

Одна из женщин говорит, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", потому что они несут боевое дежурство с 24 февраля.

Ранее Институт изучения войны заявлял, что Россия взяла оперативную паузу, после которой готовится к масштабному наступлению.

При этом появилась информация, что россияне проводят разведку у Славянска и бьют в районе Северска и Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.