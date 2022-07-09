Оперативная пауза, которую взяло российское военное руководство, может смениться новыми наступательными операциями большого масштаба.

Такой прогноз делает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что в эти действия будут вовлечены более значительные силы, чем сейчас, и война станет еще более интенсивной.

"Выход из оперативной паузы может быть постепенным и сразу трудно различимым, так же как и переход в нее казался постепенным. Умелый план кампании направлен на достижение именно такого эффекта, чтобы убедить противника в том, что никакой паузы не предполагается или не происходит", - пишет ISW.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что войска РФ взяли оперативную паузу для подготовки к более масштабным операциям в Украине.

Также мы сообщали, что украинская разведка не исключает, что РФ будет наступать в сторону Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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