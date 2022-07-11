Удар разрушил многоэтажку. Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Прошлой ночью Харьков трижды подвергся ракетному обстрелу. Одна из ракет частично разрушила шестиэтажку в центре города, еще две ракеты попали на территорию складского помещения в Основьянском районе и здание школы в Слободском районе города.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, погибших нет, из дома эвакуировали 86-летнюю женщину.

Подробности ракетного удара по Харькову 11 июля

Последствия ракетного удара по Харькову 11 июля

Последствия ракетного удара по Харькову 11 июля

Последствия ракетного удара по Харькову 11 июля

Последствия ракетного удара по Харькову 11 июля

Напомним, днем ранее по Харькову ночью ударили двумя ракетами, было разрушено учебное заведение и дом.

Также сообщалось, что, по данным Института изучения войны, Россия намерена захватить Харьковскую область.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее. 

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