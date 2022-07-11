Прошлой ночью Харьков трижды подвергся ракетному обстрелу. Одна из ракет частично разрушила шестиэтажку в центре города, еще две ракеты попали на территорию складского помещения в Основьянском районе и здание школы в Слободском районе города.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, погибших нет, из дома эвакуировали 86-летнюю женщину.

Напомним, днем ранее по Харькову ночью ударили двумя ракетами, было разрушено учебное заведение и дом.

Также сообщалось, что, по данным Института изучения войны, Россия намерена захватить Харьковскую область.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.