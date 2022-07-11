Утром в понедельник, 11 июля, российские войска нанесли удар по Харькову. В результате удара частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части города.

Об этом со ссылкой на спасателей сообщает "Суспильне".

По состоянию на 04:30 сотрудники ГСЧС спасли одну пожилую женщину, продолжается разбор завалов.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена ​​в 00:23. Первый взрыв прогремел в 03:32, в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.