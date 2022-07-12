В Украине заработала консультационная служба для семей без вести пропавших и пленных военных
В Украине заработала консультационная линия штаба по вопросам украинских военнопленных. Она нужна для сопровождения семей пленных и без вести пропавших военных ВСУ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Телефон: +380(95) 412 74 24
Время работы линии - пн-пт (10:00-16:00)
Отметим, что в Украине более 7 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Часть из них - в плену.
В частности, в российском плену пятый месяц находятся 75 украинских военных с острова Змеиный.
Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.