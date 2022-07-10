В российском плену остаются 75 военных с острова Змеиный, захваченные в первый день войны - это морские пехотинцы и пограничники.

Об этом сообщила сестра одного из них Анастасия Дюльгер в эфире "Эспрессо ТВ".

"Уже пятый месяц, как мой брат и ребята находятся в плену и никто ничего не знает", - заявила она.

По ее словам, родственники пленных обращались в Международный комитет Красного Креста и в ГУР, но информацию им не предоставляют.

"Мы не знаем, где они находятся, не знаем в каком они состоянии. Они не одеты по сезону", - заявила Дюльгер.

Ранее мы писали, что в Госдуме заявили о пленных бойцах ВСУ на территории России. Им предложили гражданство РФ или ждать обмен.

Также "Страна" сообщала, что в российском плену до сих пор остаются много женщин, защищавших Мариуполь.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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