В ходе проведенной спецоперации на временно оккупированных территориях Херсонской области из российского плена освобождены пять украинцев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Среди освобожденных - военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

"В настоящее время все бывшие пленные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение" - говорится в сообщении разведки.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.