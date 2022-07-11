Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал "Стране" о том, почему во время боев в Херсонской области не взорвали Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Глава города рассказал, что соотношение сил и средств при боях за Херсон в начале войны было несоизмеримым, поэтому нужно было отступить, чтобы сохранить жизни людей.

"Технику нам могут передать заграничные партнеры, а воевать за Украину никто, кроме нас не будет", - объяснил мэр.

Также он сказал, что через реку Днепр есть два перехода - Антоновский мост и Каховская ГЭС.

"Если бы Антоновский мост взорвали, то русские были бы в Снигеревке (село в Николаевской области на границе с Херсонской - Ред.) уже 25 февраля. Потому что, если бы русские пошли бы через ГЭС на Снигеревку, оттуда они бы смогли атаковать Николаев, а Херсон остался бы отрезанным, в кармане - херсонцам некуда было бы убегать, потому что Антоновский мост был бы взорван", - сказал Сенкевич.

Также он добавил, что острые вопросы власти относительно ведения боевых действий публично можно будет задавать следующей весной, через год после начала войны.

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