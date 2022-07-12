Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил информацию о том, что ВСУ попали ракетами в склад с боеприпасами в Новой Каховке.

"У людей вылетают окна, но они все равно радуются… Потому что это значит, что ВСУ близко", – написал он в Facebook.

Российские Telegram-каналы первоначально сообщили, что удар пришелся по Каховской ГЭС, однако потом изменили свою версию.

РИА Новости со ссылкой на источник в "военно-гражданской администрации" города написало, что удар пришелся не по ГЭС.

Они информируют, что повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие. При этом о том, что именно взорвалось, не сообщается.

Однако в ТАСС со ссылкой на "военно-гражданскую администрацию" Херсонской области пишут, что взорван склад с селитрой в районе Каховской ГЭС.

Сообщается, что есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома.

Также ТАСС пишет, что ракеты не попали в ГЭС, Северо-крымский канал функционирует.

Ранее мы публиковали карту ударов ВСУ по складам и базам России на оккупированных территориях.

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Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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