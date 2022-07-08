В пятницу, 8 июля, был нанесен удар по Новой Каховке в оккупированной Херсонской области.

Видео, на котором над городом на несколько километров поднимается густой черный дым, публикует спикер Одесской Областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, взорвана российская система ПВО и боеприпасы.

В то же время российские Telegram-каналы пишут, что в Новой Каховке ударили по Каховской гидроэлектростанции, которая сейчас сильно горит.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.