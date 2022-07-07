Россияне нанесли два ракетных удара по Одесской области: двумя ракетами ночью и двумя - утром.

Об этом сообщил губернатор области Максим Марченко в своем видеообращении.

По его словам, одна из утренних ракет попала в молдавский танкер, который дрейфовал без экипажа с остатками дизтоплива на борту.

Как сообщил Марченко, пострадавших в результате ракетных обстрелов нет.

Также он рассказал о драке двух чиновников на заседании районного совета и пообещал им "соответствующую реакцию".

Речь идет о сегодняшней драке на внеочередной сессии Белгород-Днестровского райсовета между мэром Белгорода-Днестровского Виталием Гражданом и главой райсовета Григорием Мельниченко.

Напомним, в Одесской области Россия выпустила 2 ракеты Х-31 с самолета Су-30, одна из них попала в танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, который дрейфовал без экипажа с остатками дизтоплива на борту после обстрела в начале вторжения.

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