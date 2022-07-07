В Одесской области мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан подрался с председателем райсовета Григорием Мельниченко. Стычка произошла на внеочередной сессии Белгород-Днестровского райсовета.

Видео инцидента попало на видео, поскольку он произошел во время прямого эфира. Что стало причиной конфликта - неизвестно. На видео чиновники оскорбляют друг друга. Граждан назвал Мельниченко наркоманом, в ответ тот заявил о его нетрадиционной ориентации.

Словесная перепалка вскоре переросла в драку, которую разняли присутствовавшие.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, что ранее мы сообщали, как в горсовете Ровно во время обсуждения вопроса денег для территориальной обороны подрались депутаты и местные жители. В результате у одного из пострадавших было подозрение на сотрясение мозга и рассечена бровь.

Также мы писали, как в Бердянске Запорожской области двое депутатов городского и районного советов устроили драку из-за конфликта на дороге. Оба депутата, находясь возле торгового центра, выясняли, кто имеет преимущество на дороге.