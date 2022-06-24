В Днепре сняли на видео драку двух колоритных чернокожих парней.

Причины поединка пока неизвестны.

На ролике можно заметить, что в какой-то момент разнять парней пытается девушка. Кроме того, в ходе драки парни задели стоящий рядом автомобиль.

Ранее мы писали о том, как в Одессе молодые люди устроили у одного из ночных клубов в Аркадии драку во время комендантского часа. После этого глава Одесской военной обладминистрации Максим Марченко отреагировал на инцидент: он призвал соответствующие службы немедленно расследовать этот инцидент.

В результате мужчины, устроившие во время комендантского часа драку в одесской Аркадии, получили повестки в армию.

Также "Страна" писала, что недавно на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева между двумя мужчинами возник конфликт. Во время словесной перепалки один из участников ссоры выхватил пистолет и произвел четыре выстрела в оппонента.

Позже появилось видео инцидента на улице Шота Руставели в центре Киева. На видео видно, как стрелка задерживают правоохранители, вокруг суетится много зрителей, девушка задержанного кричит на пострадавшего, что "ты сам его п*здил", а пострадавший показывает на камеру ранение в живот от выстрелов.