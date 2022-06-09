Несмотря на войну, в Украине никуда не делся обычный бытовой криминал. В Киевской области двое мужчин забили насмерть своего товарища во время алкогольного застолья.

Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в одном из сел Белоцерковского района.

"Во время распития спиртных напитков между тремя мужчинами возник конфликт. Двое из присутствующих, находясь в помещении жилого дома, нанесли потерпевшему многочисленные удары кулаками, ногами и деревянными палками по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте", - сообщает прокуратура.

Чтобы скрыть преступление, мужчины зарыли труп в компостной яме во дворе дома.

Их задержали, решается вопрос об аресте.

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