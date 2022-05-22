Коллектив Харьковского национального университета им. Каразина прокомментировал новость об убийстве двоих детей их сотрудником, проректором Алексеем Навроцким.

"25 марта Навроцкий попросил отпуск без сохранения зарплаты, объясняя это значительным ухудшением состояния здоровья. Университетское сообщество потрясено шокирующим известием. Университет обращается с просьбой не спекулировать на страшной семейной трагедии, связанной с гибелью двоих детей и судьбой семьи", - заявили в вузе.

Напомним, вчера стало известно, что в турецкой Алании проректор по научной работе ХНУ им. Каразина Алексей Навроцкий убил двух собственных детей.

Инцидент произошел около 08:30. Местных жителей разбудили крики жены гражданина Украины. Он говорила, что муж зарезал ее детей ножом и просила помощи. Соседи вызвали экстренную службу.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемого задержали на месте происшествия. По словам супруги ректора Навроцкого, сначала он пытался убить ее, но женщина убежала и заперлась в комнате.