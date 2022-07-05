Открытия пляжей в Одессе в текущий сезон все-таки не будет.

Об этом заявил глава ОВА Максим Марченков своем Телеграм-канале.

По его словам, решение было принято совместно с городскими властями. И обусловлено требованиями безопасности, в том числе — из-за мин, которые выносит к берегу.

Также Марченко объяснил принятое решение тем, что россияне продолжают наносить ракетные удары по региону, в связи с чем большие скопления людей становятся потенциально опасными.

Глава ОВА сообщил, что и сегодня РФ пыталась нанести удар по Одессе, но ракеты были сбиты украинской ПВО.

Ранее мы писали, как 2 июля в курортном поселке Каролино-Бугаз в Одесской области погиб человек. Это произошло в результате детонации мины на пляже. По данным военных, вопреки запрету на посещение пляжей, на побережье региона проводила время компания мужчин. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на взрывчатке и погиб, еще один человек получил контузию.

Также в Одессе на пляжах появились ограждения, препятствующие подходу к воде. Это стало следствием решения ГСЧС не открывать пляжи для купания даже частично, как планировали поначалу власти города.

Напомним, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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