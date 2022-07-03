В Одессе на пляжах появились ограждения, препятствующие подходу к воде. Это стало следствием решения ГСЧС не открывать пляжи для купания даже частично, как планировали поначалу власти города.

"Ни один пляж на территории Одесской области не откроется. В настоящее время побережье – это линия обороны, а не зона отдыха", – подчеркнула спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Она отметила, что пляжи региона опасны, в частности, тем, что к берегу периодически прибивает волнами вражеские мины.

Кроме того, в этом сезоне запрещено купаться и в других (внутренних) водоемах региона (реках, озерах), в том числе потому, что перед началом сезона они не проходили соответствующую ежегодную проверку.

Отметим, что последний трагический инцидент на одесском пляже случился вчера - один человек погиб, еще один получил ранения.

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