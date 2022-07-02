В курортном поселке Каролино-Бугаз в Одесской области погиб человек. Это произошло в результате детонации мины на пляже.

Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на начальника пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк.

По данным военных, вопреки запрету на посещение пляжей, на побережье региона проводила время компания мужчин. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на взрывчатке и погиб, еще один человек получил контузию.

Отметим, что это не первый подобный случай, ведь люди, которые хотят купаться, нарушают правила безопасности и идут на заминированный пляж, вопреки запрету. так, 11 июня на одесском пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру.

В тот же день на побережье Одесской области тоже сдетонировала мина, но там обошлось без погибших.

Также мы рассказывали, что в Одессе планируют частично открыть побережье для отдыха, однако большинство мест сейчас невозможно освободить от мин, чтобы позволить людям купаться.