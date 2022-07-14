В результате утреннего обстрела центра Винницы ракетами погибли уже 12 человек, в том числе маленький ребенок.

Такие данные ГСЧС приводит по состоянию на 12:15. На месте работают 90 спасателей.

По состоянию на 13:00 за медпомощью после удара обратились 90 человек, около 50 из них - в тяжелом состоянии, сообщает Нацполиция.

Также установлено, что в результате российского обстрела уничтожено помещение одного из медцентров.

"Это очередное преступление оккупантов в нашем мирном городе глубоко в тылу", - прокомментировал удар замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Винницком горсовете сообщают, что для поиска людей, которые могли пострадать в результате ракетного удара в Виннице, открыта горячая линия: 67-01-20, 103.

В ГосЧС уточняют, что в 10:50 произошло попадание на парковку рядом с девятиэтажным Домом быта "Юбилейный".

Сгорело 25 автомобилей.

ГСЧС публикует фото из центра Винницы.

В сети публикуют видео первых минут после удара по Виннице. На улицах - окровавленные люди.

Ранее сообщалось, что еще четыре ракеты ПВО сбила над Винницкой области. Также три ракеты попали в здание с офисными помещениями, пострадали жилые дома и Дом офицеров.

Также мы публиковали видео из центра Винницы после удара российских ракет.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.