В Бахмуте Донецкой области в результате утреннего обстрела погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела частного сектора из РСЗО "Ураган" повреждены около восьми домов.

Тем временем в местных пабликах пишут о сильном обстреле Бахмута и сегодня вечером.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что в районе трассы Бахмут – Светлодарск российские войска движутся на запад, пытаясь отрезать украинскую группировку в районе Кодымы и выйти на южную окраину Бахмута.

Таким образом армия РФ хочет сделать два котла для ВСУ.

Об этом же пишет и Институт изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.