В Славянске под обстрел попал завод по производству керамогранита Zeus Ceramica.

Видео и фото последствий опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем тг-канале.

"Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел – к счастью, обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества" – говорится в сообщении губернатора.

Zeus Ceramica – ведущий производитель в отрасли производства керамогранита. Его продукцию покупают в Евросоюзе, США и Канаде.

Накануне мэр города Вадим Лях сообщил, что россияне обстреливают Славянск не только из РСЗО, но уже и из артиллерии. Лях считает, что ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии, поскольку поставки только заменяют технику, которая выходит из строя.

Эвакуация продолжается, на данный момент в городе остается 22 тысячи человек (по данным на 2021 год население Славянска составляло 107 тысяч).

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что под Славянском украинская армия отбила атаки войск России.

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Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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