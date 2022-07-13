Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о положении в зоне боевых действий по состоянию на 18:00 13 июля. По его данным, войска РФ предпринимают попытки штурма по разным направлениям, однако ВСУ успешно их отражают.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

На Северском направлении противник усиливает контрразведывательный режим в приграничных районах Курской области. Обстрелял из минометов Волковку, Волфин и Покровку Сумской области. Также в Сумской области вел воздушную разведку БПЛА вблизи Заруцкого, Шалыгиного и Старикового.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск. В который раз ВСУ отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники. Российские оккупанты обстреливали Харьков, Дементиевку, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянку, Залиман, Старый Салтов, Петровку, Русскую Лозовую, Уды, Яворское, Коробочкино и Победу. Нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На Славянском направлении противник обстреливает из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Татьяновку, Донецкое, Райгородок, Долину, Дибровно, Курульку, Мазановку, Вернополье, Гусаровку, Чеполь, Большую Камышуваху, Краснополье. Нанес авиаудар вблизи Мазановки. Штурмовые действия у Ивановки и Долины ВСУ успешно отбили и отогнали россиян назад.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии у Выимки, Берестово, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Углегорской ТЭС, Кодемы, Торца . Нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши военные точным огнем свели на нет. Оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью. Также нанес авиационные удары неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Вел воздушную разведку БПЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.

На Южнобугском направлении войска агрессора вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии у Потемкино, Княжевки, Осокоровки, Добрянки, Белой Криницы, Партизанского, Благодатного, Киселевки, Новогригоровки, Зари, Оленевки, Степной Долины, Украинки, Новой Зари, Лиманов и Лупарево. Также враг вел воздушную разведку БПЛА.

В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия.

Иногда потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.

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